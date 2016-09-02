10 и 11 сентября во время праздничных мероприятий по случаю Дня города в Москве сделают бесплатными для посещения 88 музеев и выставочных залов. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Отмечается, что посетить музеи можно будет как самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп.

Вход в музеи 10 и 11 сентября будет бесплатным для всех категорий граждан. Почти все музеи подготовили специальные праздничные программы ко Дню города, — говорится в сообщении.

Так, посетители Дарвиновского музея увидят оживших динозавров и погладят белого медведя при помощи технологии дополненной реальности. На экспозиции "Живая планета" они познакомятся с живыми тропическими насекомыми, а на фотовыставке "Дикий подводный мир" — с жителями морских глубин.

Гости "Мультимедиа-арт-музея" попадут на выставку "Русский космос", приуроченную к 55-й годовщине первого полёта в космос Юрия Гагарина. Гостям покажут легендарные российские фильмы: "Космический рейс", "Аэлита", "Планета бурь" — и расскажут о жизни великих учёных — Константина Циолковского, Юрия Кондратюка, Сергея Королёва.

Любители космоса смогут бесплатно посетить и Музей космонавтики на ВДНХ, где увидят первые скафандры, искусственные спутники Земли, аппараты по изучению Луны и планет Солнечной системы.

В музее "Бородинская битва" посетители смогут узнать, что происходит за кулисами панорамы. На экскурсии расскажут, как и когда возникли круговые картины, получившие название "панорама", и почему их называют "кино XIX века".

Погулять москвичи смогут по территории усадеб Кусково, Измайлово, Лефортово, музеев-заповедников "Коломенское", "Царицыно" и других. Для всех желающих будут открыты мемориальные квартиры Александра Пушкина, Андрея Белого, Дом-музей Марины Цветаевой и центр-музей Владимира Высоцкого, музеи Сергея Есенина и Михаила Булгакова.

Также среди мест, которые можно будет посетить бесплатно, значатся Музей Москвы, Solyanka VPA, Государственный музей истории ГУЛАГа, Центральный выставочный зал «Манеж», Московская усадьба Деда Мороза, Музей моды и другие. С полным списком музеев и выставочных залов, готовящих бесплатную программу на День города, можно ознакомиться на ЗДЕСЬ