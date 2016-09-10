В Москве в День города на ВДНХ москвичам представили метропоезд "Москва" нового поколения.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин лично осмотрел вагон нового метропоезда, сообщает ТАСС .

Как отметил на церемонии презентации заместитель столичного мэра Максим Ликсутов, "для города это важное событие". Он напомнил, что "с 2010 года парк вагонов метро обновился на 40%, поставлено 1,6 тысячи новых вагонов". Имя новому поезду дали сами москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

По словам заммэра, поставки этих поездов начнутся с февраля следующего года. "Вагон, который представлен на ВДНХ – настоящий, не муляж. Через несколько дней начнутся его технологические испытания, и в феврале 2017 года такие вагоны будут поставляться на Таганско-Краснопресненскую линию", – сказал Ликсутов, уточнив, что до 2020 года все поезда на этой линии будут "именно такими".

До 2020 года метрополитену должны поставить 96 современных поездов (768 вагонов). Их главные особенности – широкий дверной проём, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. Они оборудованы современными системами вентиляции и освещения.

Первые вагоны нового поколения, изготовленные на заводе "Метровагонмаш", будут показаны москвичам и гостям столицы в День города. Гости не только увидят интерьер и экстерьер вагонов, но и оценят их комфортабельность и современные информационные сервисы, представленные в них: двери вагонов будут открыты для всех желающих.