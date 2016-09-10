В эту субботу, в День города, перекрытая для автомобилистов Тверская улица превратилась в огромную киностудию, состоящую из десяти съёмочных площадок. На одной из них свой "фильм" снимает и Metro.

На сцене выступят 10 групп – финалистов нашего конкурса молодых исполнителей, выбранных профессиональным рок-жюри из тысячи музыкантов, подавших заявки. Прогрессивный женский вокал, жёсткие гитарные рифы, сумасшедший грув – будущие звёзды независимой сцены обещали выложиться на все сто, чтобы порадовать москвичей и гостей города.

Хедлайнером фестиваля станет суперстильная группа "Браво".

– Такие фестивали нужны для того, чтобы на радио и телевидении появились новые, не набившие оскомину артисты, – считает солист группы Евгений Хавтан. – Сегодня, как и 20 лет назад, это звучит как утопия, но это так. 10 известных имён на всю огромную страну маловато.