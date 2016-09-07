10 сентября, в День города, жители столицы смогут бесплатно посмотреть на бассейн с морскими звёздами и крабами в "Москвариуме". А по предварительной записи можно будет взглянуть на самую ядовитую в мире рыбу-камень.

Посетители смогут прикоснуться к обитателям контактного бассейна и задать вопросы ихтиологу. Кроме того, "Москвариум" приготовил для посетителей бесплатные экскурсии.

День города, 10 сентября

В День города "Москвариум" на ВДНХ подготовил для посетителей специальную праздничную программу. 10 сентября на первом этаже океанариума, рядом со стойкой информации, можно будет бесплатно увидеть контактный бассейн, сообщает официальный портал столичного правительства.

Посетителей ждёт встреча с морскими ежами, звёздами, омарами, креветками, крабами и моллюсками. Под руководством главного ихтиолога прикоснуться к обитателям морских глубин в этот день сможет любой желающий.

"Каждый гость в этот день сможет не только хорошо рассмотреть водных обитателей и прикоснуться к ним в контактном бассейне, но и лично задать все интересующие вопросы главному ихтиологу “Москвариума”», — рассказали в пресс-службе океанариума.

Кроме того, 10 сентября по предварительной записи можно будет совершить бесплатную экскурсию по всей экспозиции. Во время прогулки гости смогут понаблюдать за скатами, нерпами, осьминогами и хищными акулами. Экскурсоводы также покажут, как выглядит самая ядовитая в мире рыба-камень и что представляет собой морской заяц.