Следователи выясняют, что знала о теневой жизни оперативника МВД Дмитрия Захарченко его бывшая супруга, в прошлом – участница шоу "Холостяк" Яна Саратовцева.

Как выяснилось, уже тогда у девушки были близкие отношения с Захарченко, который поставил перед ней условие: они поженятся, если она покинет шоу. Так она и поступила, сообщает Life.ru.

Теперь следователи будут выяснять у Саратовцевой про теневые дела бывшего мужа, потому что именно в тот период он резко "поднялся": у него появились сотни миллионов, на которые он скупал элитные квартиры и особняки.

Следователи по делу Дмитрия Захарченко до сих пор опрашивают людей из ближайшего окружения, чтобы понять происхождение около 9 миллиардов наличными, обнаруженных в московской квартире его сестры.