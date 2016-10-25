Следственный комитет России по Хабаровскому краю переквалифицировал статью в деле о живодёрках из Хабаровска на более тяжкую. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства.

Изначально было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), сейчас же девушки проходят по части 2 той же статьи ("Жестокое обращение с животными, совершённое группой лиц по предварительному сговору").

Принципиальное отличие заключается в наказаниях, предусмотренных этими статьями. Так, если в первом случае максимальной санкцией был штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо арест на шесть месяцев, либо исправительные работы или ограничение свободы на срок до года, то во втором случае это уже штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о двух студентках-живодёрках из Хабаровска, которые издевались над бездомными животными, фотографировали это, а после выкладывали в Сеть.

По версии следствия, жертвами девушек стали не менее 15 животных, точное их количество устанавливается.

Жестокость и хладнокровие, с которыми 17-летние девушки расправлялись со своими жертвами, повергли в ужас всю страну.

Личности живодёрок из Хабаровска быстро установили. Как сообщают местные СМИ, одна из девушек является дочерью состоятельных и влиятельных родителей, вторая – из неблагополучной семьи.

Чтобы обе девушки не смогли избежать наказания, а также, чтобы санкции в их отношении были сопоставимы содеянному, пользователи составили петицию и начали сбор подписей.

Всего за несколько дней петиция об "Ужесточении закона о жестоком обращении с животными" собрала более 140 тысяч подписей.

На сегодняшний день расследование дела живодёрок из Хабаровска продолжается. В отношении обеих назначены психолого-психиатрические экспертизы. Одна из девушек помещена под домашний арест, так как пыталась сбежать в Санкт-Петербург и скрыться от следствия.