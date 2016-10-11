Датские учёные изобрели специальную траву, от которых у коров не будет отрыжки, сообщает Berlingske.

Исследователи из Орхусского университета надеятся, что с помощью их изобретения сократится выброс в атмосферу метана, который отвечает за образование парникового эффекта.

Отмечается, что специальная трава будет благоприятно влиять на пищеварение буренок. Проект обошёлся в сумму 13,5 млн крон (126 млн руб) и нашёл поддержку у датского министерства экологии.

Также предполагается, что новая трава сможет увеличить количество производимого коровами молока.

Отвечая на вопросы журналистов, повлияет ли их изобретение на отхождение газов через задний проход у парнокопытных, один из исследователей Торбен Асп заявил, что столь опасный для атмосферы метан выходит "только через отрыжку".