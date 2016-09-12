Министерство внутренних дел решило наградить полицейского Магомеда Нурбагандова, который ранее был убит боевиками, сообщает сайт телеканала Рен ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Дагестан. Под дулом пистолета он отказался подчиняться требованиям боевиков и не стал призвать своих коллег уйти со службы. Более того, он попросил коллег продолжить работать и бороться с террористами.

"Работайте, братья!" – ответил Магомед на требования вооруженных мужчин.

О поступке Нурбагандова стало известно благодаря видеозаписи, найденной на телефоне одного из ликвидированных недавно террористов. На кадрах видно, что поступок офицера полиции заставил растеряться боевиков.

Нурбагандов был убит 10 июля этого года.