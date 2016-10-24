В Парке культуры и отдыха на Елагином острове в Петербурге 24 октября была найдена минометная мина, сообщает "Фонтанка".

Снаряд заметили посетители парка, прогуливаясь по берегу 3-го Северного пруда.

Получив сообщение от очевидцев, представители администрации парка вызвали взрывотехников ОМОНа. По словам специалистов, прибывших на место, в парке обнаружили 50-миллиметровую неразорвавшуюся советскую мину времен Великой Отечественной войны.

Для транспортировки снаряда на полигон были вызваны специалисты Минобороны.

Из-за обнаруженной в парке мины 24 октября территория у 3-го Северного пруда была оцеплена, также временно был закрыт вход в ЦПКиО со стороны Приморского проспекта. На 3-м Елагином мосту был выставлен полицейский пост.

Как пишет "Радио Балтика", по предварительным данным, мина стала видна из-за сильного отлива. Аномально низкий уровень воды в реках и каналах Санкт-Петербурга, а также в Финском заливе держится уже некоторое время. Нева у отметки Горного института обмелела на -52 см.