Цирк на Фонтанке обрел нового художественного руководителя - Гия Эрадзе. В четверг он подписал договор о своем назначении на должность.

На место известного "Асисяя" пришел заслуженный артист Грузии, дрессировщик, продюсер, директор и художественный руководитель шоу "Королевский цирк".

Как сообщает "РИА Новости", Новый творческий сотрудник Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке (Цирк Чинизелли) собирается сформировать собственную цирковую труппу из лучших артистов. Сейчас там числятся цирковой оркестр и балет. Остальных артистов приходится привлекать со стороны.

О первых результатах работы нового сотрудника можно будет судить 16 декабря - в этот день состоится премьера новогоднего шоу, в котором Снегурочка прибудет на санях, запряженных тройкой оленей, а Дед Мороз - на белом коне. Для представления уже сшиты более 800 костюмов.

О сроках и численности новой труппы пока не сообщается. Однако состав уже пополнил Максим Лахно, главный режиссер театра Надежды Бабкиной. В ближайших планах - сотрудничество с Натальей Маковской, работавшей в Цирке Юрия Никулина.