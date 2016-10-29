Сегодня, 29 октября, в крупнейшем аэропорту США Чикаго О'Хара загорелся Boeing 767 авиакомпании American Airlines. Об этом в субботу сообщает ABC News.

ЧП произошло на взлётно-посадочной полосе, когда самолёт готовился к взлёту в Майями. В тот момент на его борту находились 170 человек: 161 пассажир и 9 членов экипажа. Все они были срочно эвакуированы.

Однако, не обошлось без пострадавших. По последним данным, в результате пожара на борту самолёта в Чикаго пострадали 21 человек, включая одну стюардессу (ранее сообщалось о восьми пострадавших).

Согласно последней информации, огонь возник из-за неисправности двигателя. Расследование всех причин случившегося продолжается.

Возгорание самолёта в Чикаго попало на видео