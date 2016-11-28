В честь старта сериала "Отель Элеон", Metro разобралось в изнанке гостиничного бизнеса

На СТС стартует сериал «Отель Элеон» – продолжение популярного сериала «Кухня», правда, теперь к полюбившимся героям из ресторана Victor добавятся новые персонажи из отеля. Журналист Metro посмотрел пару серий вместе с горничной московского отеля, консультантом сериала Натальей Бельской, и выяснил, так ли на самом деле живут отели.

В сериале горничная Даша обнаружила в отеле сумку с миллионом.

– Как-то я делала генуборку в номере и нашла 40 тысяч рублей на верхней полке шкафа, – рассказала Наталья. – Видимо, спрятали и забыли. Через неделю хозяин нашёлся и вернулся за деньгами. А вообще, найденные вещи всегда сдаются старшей горничной – у неё они хранятся около года. Чаще всего это обувь, рюкзаки, сексуальные игрушки.

Шеф-повар Сеня поселился в одном из номеров «Элеона».

– На самом деле статус каждого номера отмечен в компьютерной программе, поэтому незаметно жить в гостинице не получится, – говорит Бельская. – Для охраны у нас выделены специальные помещения, а для босса есть номер, который всегда в идеальном состоянии, ведь он может приехать в любое время. Что касается бассейна, спа-салона и фитнес-зала – там стоят камеры, поэтому пройти туда вряд ли удастся.

Менеджер отеля София Яновна просит охрану в конце рабочего дня проверять сумки горничных.

– У нас работает такое же правило, поэтому даже при желании трудно что-то вынести из отеля, – уверяет наша собеседница.

В сериале среди постояльцев – писатели, актёры, ведущие, иностранцы.

– Как-то у нас останавливалась Меседа Багаудинова из «ВИА Гры», а Дмитрий Дюжев с женой Татьяной жили в отеле до покупки квартиры, – рассказала Наталья Бельская. – Особых требований от звёзд не поступает, разве что иногда просят не беспокоить. Но самыми лучшими гостями считаю парней нетрадиционной ориентации: чистоплотные, аккуратные, воспитанные, а ещё с ними интересно общаться. Главные поросята – это иностранцы, особенно немцы и восточные мужчины.

В сериале горничные носят приталенные платья с декольте.

– В таком виде неудобно работать, поэтому у нас форма посвободнее и скромнее, – говорит наш консультант. – Среди требований – закрытая обувь, минимум косметики и никаких украшений.