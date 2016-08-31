Сегодня стартует 73-й Венецианский фестиваль, который является старейшим киносмотром в мире. Специально для Metro ведущий критик России Антон Долин отобрал самые интересные премьеры Mostra 2016

«Рай» Андрея Кончаловского

Единственная российская картина в конкурсе. Пока фильм никто ещё не видел, даже отечественные критики. Ленту о немецкой оккупации Франции покажут 8 сентября. Андрей Кончаловский представит картину в Венеции вместе со своей женой Юлией Высоцкой, которая сыграла главную роль в фильме, и актёром Кристианом Клауссом.

«Прибытие» Дени Вильнёва

Канадец впервые сделал научную фантастику,

и она также претендует на «Золотого льва». Эми Адамс играет лингвистку, которая пытается понять, зачем на Землю прибыли инопланетные корабли. Кстати, именно Вильнёву доверили снимать «Бегущего по лезвию 2».

«По млечному пути» Эмира Кустурицы

Кустурица, у которого уже есть «Серебряный лев» за лучшую режиссёрскую работу («Чёрная кошка, белый кот»), вновь поборется за главный приз. Он сам сыграл в своём новом фильме вместе с Моникой Беллуччи.

«Под покровом ночи» Тома Форда

Здесь снова Эми Адамс, а также много других звёзд: Джейк Джилленхол, Айла Фишер, Арми Хаммер. Это вторая режиссёрская работа известного модельера, и вновь в конкурсе. Первая – «Одинокий мужчина» – наделала много шума.

«Плохая партия» Аны Лили Амирпур

Этническая иранка, воспитанная в Лондоне, но живущая в Штатах, тоже претендует на победу. Она сняла картину о том, как каннибал влюбился в потенциальную пищу. В ролях: Джейсон Момоа, Киану Ривз и Джим Керри.

«Франц» Франсуа Озона

Фильмы одного из самых ярких французских режиссёров не раз участвовали в конкурсе, однако «Золотого льва» у него до сих пор нет. Может, в этот раз ему больше повезёт. Картина рассказывает об Анне, тоскующей по своему возлюбленному – Францу, погибшему во время Первой миро вой.

«Великолепная семёрка» Антуана Фукуа

Новая версия одноимённой культовой картины 1960 года. Здесь звёздный актёрский состав: Дензел Вашингтон, Итан Хоук, Крис Пратт. Фильм будет показан во внеконкурсной программе.

«Ла Ла Лэнд» Дэмьена Шазелла

31-летний американский режиссёр, чья работа «Одержимость» в прошлом году взяла три «Оскара», снял мюзикл с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях. Именно эта картина откроет сегодня фестиваль.