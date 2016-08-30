Комбайн имени чемпиона. Завод "Ростсельмаш" запустил серию зерноуборочных комбайнов с именами шести олимпийских чемпионок по гандболу. Все они выступают за местный клуб "Ростов-Дон".

На кузовах новеньких комбайнов Torum-750 появятся имена Владлены Бобровниковой, Екатерины Ильиной, Майи Петровой, Анны Седойкиной, Анны Сень и Марины Судаковой.

На Олимпиаде в Рио россиянки завоевали "золото" – первое для страны с 1980 года. Для этого они сначала переиграли в полуфинале фавориток соревнований норвежек, а затем в матче за "золото" сломили сопротивление француженок.

– Мы уже не в первый раз присваиваем комбайнам имена заслуженных людей, – рассказала Metro сотрудница пресс-службы завода Юлия Макарова. – Имена будут написаны на комбайнах сбоку, рядом с серийным номером. Сами комбайны уже выпущены. Планируем, что имена появятся на них до конца недели. Затем комбайны будут использоваться на полях – в хозяйствах, которые их уже приобрели. Или в Ростовской области, или в Краснодарском крае.

В "Ростсельмаше" ждут, когда у девушек в плотном графике появится свободное время, чтобы они посетили завод и, возможно, увидели именные комбайны.

Машины, которым присвоят имена олимпийских чемпионок – одни из самых высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных комбайнов. Такой комбайн способен за один сезон убрать свыше 2 000 га различных культур.