реклама
Сегодня 10:05

В честь Дня памяти жертв ДТП Metro узнало о ситуации с авариями в России

  • Алексей Ширинкин

Едва не погибшие в автокатастрофах люди рассказали свои истории

В честь Дня памяти жертв ДТП Metro узнало о ситуации с авариями в России

20 октября во всём мире отмечался День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Событие призвано привлечь внимание к печальному факту: из-за аварий на Земле ежедневно погибает более трёх тысяч человек и около 100 тысяч получают травмы. Metro решило рассказать, насколько велик размах смертности на российских дорогах, и дать возможность высказаться людям, которые едва не погибли в авариях.

Давид Бабаян – 35 лет, предприниматель

Когда произошло ДТП:
6 ноября 2001 года

С другом Маратом мы попали в ДТП в районе Даниловской набережной. За рулём был я. Въехал в столб дверью, машину сложило почти пополам. Марат, к сожалению, погиб на месте.

Я получил девять переломов. Мне ампутировали левую ногу. Как говорили впоследствии, по врачебной ошибке, так как в первой больнице, куда меня доставили, мне наложили жгут и забыли про него часов на 16 – начался некроз мягких тканей. 

Когда меня нашли родственники, меня перевезли в НИИ им. Склифосовского, где врачи и сказали, что либо нужно ампутировать ногу ниже колена, либо я умру. Но по непонятным причинам ногу мне ампутировали не ниже колена, а вместе со сломанным бедром. 

Потом была долгая борьба за жизнь. В первой больнице мне влили кровь несовместимую с моей, в организме начались процессы, которые не позволяли восстановиться. Врачи 2,5 месяца не могли определить мою группу крови, они в это время вообще не давали шансов на выживание. Слава богу, обошлось, я выжил, проведя пять месяцев в больницах, четыре из которых я ни разу не вставал с постели. 

Потом была долгая реабилитация, очень тяжёлая, всё-таки я был мальчиком 20 лет. Не предполагал, что жизнь может так круто измениться. Было сложно как физически, так и психологически. Наверное, психологически даже сложнее. Помогла колоссальная поддержка семьи, друзей и близких. Плюс был небольшой период работы с психологом. 

С 2002 года я хожу на протезе. Живу активной жизнью, занимаюсь спортом, у меня свой бизнес. Физические увечья не должны быть ограничителем. Очень важно самому человеку понимать, что жизнь на этом не остановилась. Надо встряхнуться и идти дальше. Нужно окрепнуть физически и психологически и продолжать свою жизнь, радоваться ей и не гневить Бога. Организм и разум человека способны на многое в критичных ситуациях, проверено на себе. 

Если моя история сможет замотивировать даже одного человека, я буду счастлив. Сейчас я вижу в этом часть своей миссии на Земле.

Павел Кобяк – 35 лет, путешественник, автор серии книг «Сел и поехал»

Когда произошло ДТП:
10 июля 2013 года

Я путешествовал на мотоцикле со своим другом. Мы проехали Ингушетию, Чечню, Дагестан, Армению, Грузию и Азербайджан. Ехали около города Мцхеты, где, поворачивая, меня сбила машина. 

Семь минут я был в полной отключке, напарник меня уже похоронил. Я видел белый свет, серьёзно. 

Очнулся я на месте аварии. Благо, меня не переехал мой мотоцикл, ведь скорость была 100 км/ч. Помню, что хочу ехать дальше, пытаюсь встать, но не получается. Рук не могу поднять, вообще двигаться. Соображаю, что-то вижу, но сделать ничего не могу. Был жуткий страх от непонимания, буду ли ходить дальше. Страшно остаться инвалидом.

Скорая и полиция отреагировали быстро, в Грузии они работают очень чётко. Что-то мне вкололи, я ожил и три дня провёл в реанимации. Мне диагностировали компрессионный перелом позвоночника, перелом шести рёбер, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, разрыв внутренних органов. Целый месяц я провёл в больнице, не мог поднять даже голову, пищу принимал через трубочку. После больницы пришлось ходить в корсете, так как было внутреннее кровоизлияние.

Водителя той «ауди» привлекли. В полиции мне сказали, что я могу получить возмещение за разбитый мотоцикл и медицинские расходы. У меня не было страховки, лечение обошлось в четыре тысячи долларов, которые мне собирали друзья. Но я посчитал, что если Бог оставил мне жизнь и руки-ноги, то я не стану водителя никак наказывать. Я сам заработаю деньги. 

Это был достаточно непростой жизненный опыт. Полгода я приходил в себя и думал, почему я остался жив. Слава богу, всё на месте, я до сих пор путешествую, есть семья, недавно родился второй ребёнок. Но в то время, конечно, многое пришлось пересмотреть: отношение к людям, к жизни, к семье, друзьям. Думал, что я сделал не так. Плохо относился к друзьям? Вёл себя самоуверенно? Ещё что-то? 

Сейчас жизнь проходит по-другому. Я никогда не расстраиваюсь из-за бытовых проблем, всякой ерунды. Многие люди не понимают, что это может случиться с ними. Пока живой, нужно радоваться жизни каждую минуту, каждый миг и ценить всё, что имеешь.

Полина Славянская –  30 лет, журналист

Когда произошло ДТП:
26 ноября 2013 года

Я была на пятом месяце беременности, собиралась рожать в Пхукете (Таиланд).

Был вечер, шёл дождь. Я ехала в кафе по оживлённой дороге, мне нужно было развернуться. По зеркалам смотрю – никого нет. В последний момент оглянулась и увидела минивэн с выключенными фарами. А дальше – не помню.

Очнулась я на обочине, под задним колесом припаркованного грузовика. Вокруг были тайцы, донести до них что-то было сложно, потом подошёл американец, с которым я как-то могла изъясняться. Я пыталась донести, что я беременна.

Скорая приехала быстро. Дальше я тоже не помню, но мне говорят, что я была в сознании.

В больнице началось самое страшное. Я была в позе эмбриона, врачи меня начали распрямлять. Страшная боль! У меня были сломаны кости таза. Безумно болела нога, я орала на всю больницу. Боль была такая, что не хотелось жить. Мне просто не хотелось быть в своём теле. Если бы не ребёнок, то меня точно не было бы здесь.  

Я не могла шевелить ногами, сначала думали, что это паралич. Но диагноз не подтвердился. Спала я по полтора – два часа в день.

Месяц я лежала в больнице, рядом был мой спутник, позже приехала мама. Врачи наблюдали ребёнка, он затаился на три дня. Только потом начал шевелиться.

У меня была страховка, но, поскольку я ехала без прав, компенсации не полагалось, а больница дорогая. Каждый день пребывания – 7–8 тысяч рублей. Пришлось собирать деньги в соцсети «ВКонтакте». И мне помогли, насобирали 257 тысяч.

Мне всё время было страшно, что я потеряю ребёнка. Успокоилась только после того, как он родился. Врачи самой рожать не разрешили, пришлось делать кесарево.

Мыслей о предопределённости событий у меня не было. Это всё ерунда. Всё случилось, потому что был дождь, потому что ехал минивэн без фар, потому что я допустила ошибку. Так бывает. Я понимаю, что мне повезло, что выжил ребёнок. Я очень много думала о безнадёжно больных людях, инвалидах. Я думала об эвтаназии. Очень поддерживаю эту идею. Я чётко осознала необходимость этого права. У человека должно быть право не жить.

Самое популярное

Трансгендер Альбина Матюнина5Фото

Трансгендера Альбину Матюнину посадили в мужской изолятор
Собчак родила сына: Виторган выложил трогательную фотографию25Фото

Собчак родила сына: Виторган выложил трогательную фотографию

Светская львица Ксения Собчак родила мальчика
Трагедия в Пскове: псковские школьники застрелились, видео выложили в Сеть. 18Фото

Трагедия в Пскове с подростками: школьники покончили с собой после обстрела полицейских

Погибшие псковские подростки, которые накануне обстреляли авто полицейских, вели трансляцию стрельбы в Periscope. Об этом рассказали сами погибшие 15-летние школьники. Девятиклассники признались, что три дня прятались в доме в Стругах Красных (в Псковской области). Девушка рассказала, что поссорилась с матерью. Та не пустила её ночевать к подруге, поэтому школьница убежала из дома. А когда мать нашла беглянку, то избила её на глазах у друзей. Трагедия в Пскове: В понедельник, 14 ноября, в одном...
Знакомый мамы погибшего в Псковской области подростка: Она бы не допустила трагедии10Фото

Знакомый мамы погибшего в Псковской области подростка: Она бы не допустила трагедии

Псковские школьники, погибшие в посёлке Красные Струги, по-прежнему в центре внимания общественности
Дженнифер Лопес29Фото

Дженнифер Лопес на Latin Grammy Awards-2016 надела "голый наряд": фото с красной дорожки премии

Latin Grammy Awards-2016 отгремела в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Праздник латиноамериканской музыки проводится ежегодно и каждый раз на красную дорожку Latin Grammy Awards выходят знойные красавицы. На этот раз количество откровенных нарядов на Latin Grammy Awards-2016 просто зашкаливало. Главной сенсацией премии была Дженнифер Лопес, которая вышла на красную дорожку в эффектном сексуальном черном облегающем наряде, который тут же прозвали "голым". Не отставали от нее и другие звезды Latin...
В центре Москвы угнали автомобиль за 6,5 млн рублей2Фото

В центре Москвы угнали автомобиль за 6,5 млн рублей
Стали известны гонорары актеров в последнем сезоне "Игры престолов"7Фото

Стали известны гонорары актеров в последнем сезоне "Игры престолов"

Телеканал HBO озвучил гонорары актеров  за съемки в седьмом и восьмом сезонах "Игры престолов". В седьмом сезоне запланировано семь серий, а в восьмом их будет шесть. Оказывается, исполнителям главных ролей будут платить по 1 млн 100 тысяч долларов за эпизод. А вот какие зарплаты будут у артистов второстепенных ролей, не сообщается. В списке счастливчиков упоминаются Эмилия Кларк, Питер Динклейдж, Джон Харрингтон, Лене Хиди и Николай Костер-Вальдау.  Кстати, в 2014 году главные актёры "Игры...
В России придумали способ добычи золота из угля8Фото

В России придумали способ добычи золота из угля

Экспериментальную установку создали амурские учёные
Зима в Петербург пока не возвращается: ожидаются сильный ветер и дожди4Фото

Зима в Петербург пока не возвращается: ожидаются сильный ветер и дожди

Дожди, сильный ветер и до +6 градусов обещают синоптики в Петербурге в ближайшие дни. Оттепель задержится в городе еще на несколько дней, но комфортной погоду назвать будет сложно. В начале недели сильных осадков в Петербурге не ожидается - днем до +3-5 градусов, ветер в порывах до 10-12 м/с, переменная облачность. К среде в городе может немного похолодать, но через нулевую отметку столбики термометров не перейдут.  Вторая половина недели в городе будет более ненастной - вероятны обложные и...
В России началась настоящая эпидемия трампомании3Фото

В России началась настоящая эпидемия трампомании

Многие россияне считают его почти своим
Андре Уорд11Фото

Бой Ковалёва и Уорда завершился скандалом: обсуждения и комментарии

В боксёрском поединке между Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом на кону стояли практически все возможные чемпионские титулы в полутяжелом весе. Более того, оба боксёра подходили к бою непобеждёнными. Всё это вызвало огромный ажиотаж в мире бокса. Перед этим поединком мнения общественности разделились. Даже такие легенды, как Майк Тайсон и Леннокс Льюис, не сошлись во мнении. Железный Майк отдавал предпочтение Ковалёву, а Леннокс сделал ставку на Уорда. Впрочем, поначалу казалось, что равной борьбы...
Детское "Евровидение-2016": В конкурсе победила представительница Грузии21Фото

Детское "Евровидение-2016": В конкурсе победила представительница Грузии
В честь Дня памяти жертв ДТП Metro узнало о ситуации с авариями в России

В честь Дня памяти жертв ДТП Metro узнало о ситуации с авариями в России

Едва не погибшие в автокатастрофах люди рассказали свои истории
Штурм дома с подростками из Пскова8Фото

Видео штурма дома с подростками из Пскова попало в Сеть

В Сети появилось видео штурма дома в посёлке Струги Красные под Псковом, где забаррикадировались двое подростков Денис и Катя. Его опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Руслан Левиев. На записи видно, что бойцы Росгвардии перед применением светошумовой гранаты призывают подростков сдаться. Однако это не помогает. Переговорщик кричит в рупор: "Выходи, хватит валять дурака! Все устали. Только глупостей не натвори". После этого происходит взрыв на втором этаже дома. Видео штурма...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

В центре Москвы угнали автомобиль за 6,5 млн рублей2Фото

В центре Москвы угнали автомобиль за 6,5 млн рублей

Сегодня 10:01 Пострадал финансовый директор компании

Самое популярное

Трансгендер Альбина Матюнина5Фото
В центре Москвы угнали автомобиль за 6,5 млн рублей2Фото

Галереи и видео

Бузова и Тарасов разводятся: телеведущая резко сменила имидж после расставания с мужем13Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама