Профессор колледжа Сент-Мэри Томас Платт принял решение назвать новый вид крошечных паразитических плоских червей в честь президента США Барака Обамы – Baracktrema Obamai.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на АР, учёный считает, что для Барака Обамы это – честь, поскольку его именем назвали новый биологический вид.

"Это маленькая возможность, которую я могу использовать для того, чтобы отдать должное нашему президенту", – сказал он, отметив, что многие люди платят тысячи долларов за то, чтобы в их честь назвали какой-либо новый биологический вид.

После открытия, описания и выбора наименования для нового вида червей Платт, дальний родственник нынешнего президента США, намерен завершить карьеру, за время которой он открыл более 30 новых видов. По словам учёного, их он называл в частности в честь тестя, своего научного руководителя при написании докторской диссертации и других людей, к которым он относился с уважением.

В честь Обамы уже названы виды паука, рыбы, а также вымершей ящерицы.