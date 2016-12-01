Жители Челябинска уже несколько дней гадают, зачем женщина крупного телосложения зашла в Центральный отдел ЗАГС с бейсбольной битой в руках. Оказалось, дело было вовсе не в том, что её муж решил подать на развод, когда это делать не следовало, и не в том, что её возлюбленный захотел жениться на другой.

Ролик, на котором женщина с битой входит в дворец бракосочетания, появился в Интернете на днях. Репортёр Metro поговорил с начальницей отдела ЗАГС Светланой Илаловой, которая объяснила, зачем женщина с битой "штурмовала" дворец бракосочетания.

– Вы издеваетесь? – удивляется вопросу о загадочной даме Светлана Алексеевна. – Это наша сотрудница, у которой есть 13-летний сын. Он решил заниматься бейсболом. В обеденный перерыв она пошла в спортивный магазин, который находится у нас на улице, где купила биту и пришла на работу. Наверное, если бы она купила клюшку, ни у кого не возникло бы вопросов!

Версия пользователей Интернета, что это могла быть разгневанная невеста, возмутила Светлану Алексеевну:

– Я вообще-то официальное лицо! Я не несу ответственности за то, что кто-то что-то там считает. Я не несу ответственности за начало войны 1812 года. Поэтому это всё глупости! У нас в ЗАГСе ничего не произошло. Можно, конечно, прийти посмотреть, есть ли у нас здесь окровавленные люди или что-то такое! На самом деле, есть бита, и есть ребёнок, который будет заниматься бейсболом. И смешного в этом вообще ничего нет!