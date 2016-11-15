Из-за морозов, обрушившихся на Россию, стал актуален вопрос, учатся ли сегодня школьники в Челябинске.

В Интернете появились такие запросы: "Где узнать, учатся ли школьники в мороз в Челябинске 15 ноября 2016 года" или "Учатся ли завтра школьники в Челябинске".

Отмена занятий в школах Челябинска

Оказалось, что отмена занятий в школах Челябинска 15 ноября 2016 года действует для учеников 1-4 классов.

Как сообщает "АБАК-ПРЕСС" со ссылкой на "Уралпресс", утром 15 ноября, по данным Гидрометцентра, в Челябинске было минус 28 градусов, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. По области температура воздуха в ночные часы была минус 24-34 градуса, в низинах – до минус 37 градусов.

Отмена занятий в школах, возможно, продлится ещё на несколько дней.

Ранее синоптики предупреждали, что с 14 по 18 ноября в Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

Где узнать, учатся ли школьники в мороз в Челябинске

Информацию об отмене занятий в Челябинске можно найти на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска или Челябинской городской службы спасения.