В Чечне погиб в аварии бывший командир группы "Альфа" спецназа ФСБ Юрий Торшин. Поледний год он занимал пост советника Рамзана Кадырова, сообщает "Российская газета".

ДТП с участием двух мотоциклов произошло 11 сентября в Наурском районе Чечни.

— Ехавший по дороге мотоцикл по неустановленной причине опрокинулся, а следовавший за ним Юрий Торшин на трёхколесном мотоцикле "Harley-Davidson" попытался маневрировать, но не справился с управлением и опрокинулся, — заявили в управлении МЧС.

С 2010 года Торшин находился в отставке. Прошлым летом он стал советником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по работе с правоохранительными органами.

Юрий Торшин — почётный сотрудник ФСБ, бывший руководитель управления Центра специального назначения ФСБ России, занимающегося борьбой с терроризмом. Торшин принимал участие в антитеррористических операциях в Беслане в 2002 году и в Москве в 2004 году.