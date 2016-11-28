В Чеченской республике на федеральной трассе "Кавказ" произошла крупная авария, в результате которой погибло восемь человек. Трагедия случилась недалеко от Чернореченского поста. Как сообщил в своём Instagram глава региона Рамзан Кадыров, по предварительным данным ДТП произошло по вине пьяного водителя.

Как отметил глава Чечни, автомобиль марки Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21014, в котором находились пять человек. Также это привело к тому, что в металлическое месиво попала проезжающая рядом Lada Priora. В итоге в ДТП участвовали три автомобиля.

«По предварительным данным, виновен водитель машины Ford Алам Ходжаев, 1976 года рождения. Со слов свидетелей, он был пьяным. Ходжаев выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с "ВАЗ-21014"», — написал Кадыров.

В результате аварии на месте погибли семеро человек: Ходжаев, его двоюродный брат, две девочки в возрасте 10 и 14 лет, а также 26-летняя женщина и двое мужчин. Еще два человека — 11-летний сын Хаджаева и водитель Lada Priora были доставлены в больницу. По данным ТАСС мужчина, пострадавший в крупном ДТП на трассе "Кавказ" в Чечне, скончался от полученных травм. Ребёнок же в тяжелом состоянии перевезен в республиканскую детскую больницу.

Кадыров поручил руководителю республиканского штаба по вопросам профилактики ДТП, председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову провести тщательное расследование происшествия.

«Я неоднократно заявлял, что нетрезвый человек за рулем представляет для общества такую же угрозу, как и самый опасный террорист. Некоторые не совсем понимают смысла этих слов. А пьяный человек, выезжая на дорогу, не может адекватно действовать, создает аварийную обстановку, гибнут и получают травмы люди», — добавил глава Чечни.