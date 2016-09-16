В Военно-промышленном банке (ВПБ) в течение ближайших шести месяцев будет работать временная администрация. Назначить её решил Центральный банк России, о чём он сообщил на своём официальном сайте. Причиной такого шага стала угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

"Возложить с 16 сентября 2016 года на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению Военно-промышленным банком сроком на шесть месяцев", - сообщается в опубликованном регулятором документе.

Вместе с этим ЦБ постановил приостановить полномочия органов управления банком на время работы временной администрации и ограничить права учредителей банка, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров.

Отметим, что решение Банка России не стало сюрпризом, финансовое учреждение испытывает серьёзные трудности с начал сентября, а ранее ВПБ уже отключили от системы приема платежей БЭСП (банковские электронные срочные платежи). Как рассказали "Ведомостям" два контрагента банка и подтвердил председатель совета директоров ВПБ Юрий Колток, финансовое учреждение в итоге перестало проводить платежи, выдавать средства с карт в банкоматах других банков, в также установил лимит на снятие средств в своих банкоматах в размере 150 000 руб. в месяц.