Перевод российской банковской системы на идентификацию с помощью биометрии (отпечатки пальцев, распознавание голоса и так далее) займёт около трёх-четырёх лет. Такой прогноз озвучила Ольга Скоробогатова, заместитель председателя Центробанка, на Международном банковском форуме в Сочи. По её словам, это очень сложный процесс, связанный со множеством функциональных и организационных моментов. В частности, с необходимостью создания базы данных биометрии и реализации возможности для клиента не приходить в банк с целью заполнения большого перечня документов.

– Никто не даёт гарантий, что это абсолютно безопасно, – заявила она. – Понадобится время, чтобы определить, какой комплекс биометрических данных поможет снизить риски.

При этом Скоробогатова отметила, что внедрение биометрии никоим образом не сделает банки ненужными, как часто рассуждают сегодня. "Это миф", отметила зампред ЦБ.

Ранее Герман Греф, глава Сбербанка, анонсировал старт внедрения в банковских отделениях биометрии уже в 2017 году. В частности, он говорил о распознавании лица и голоса. В перспективе, по его мнению, это позволит банкам и их клиентам отказаться от пластиковых карт.

– Действительно, в таких инструментах, как банковские карты, не будет необходимости. Первые элементы уже начнём внедрять в 2017 году. У нас в этом году опытная эксплуатация, а в следующем году начнём промышленную эксплуатацию, – рассказал Греф.