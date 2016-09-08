7 сентября в полицию курильского острова Итуруп поступило сообщении о том, что в центре села Рейдово бродит недружелюбно настроенный медведь. Прибывшие на место сотрудники были вынуждены застрелить дикого зверя, сообщает УМВД по Сахалинской области.

Когда полиция добралась до нужного места, разъярённое животное уже находилось на территории у одного из частных домов. Жители были вынуждены прятаться в своём жилище. Чтобы не допустить трагедии, сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя.

Сообщается, что никто из жителей села не пострадал.