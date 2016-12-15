За два дня полицейские закрыли в центре Петербурга два борделя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу

14 декабря в бане на Синопской набережной были задержаны 5 представительниц древнейшей профессии, в том числе две гражданки сопредельного государства. Вместе с девушками в борделе находились водитель и администратор.

15 декабря в нежилом помещении дома №22 на Боровой улице полицейские обнаружили ещё один притон, в котором работали 6 жриц любви. Одна из них оказалась гражданкой среднеазиатского государства, ещё одна - уроженкой западноафриканской республики. Кроме того, полицейские задержали женщину-администратора и охранника борделя.

Все задержанные привлечены к административной ответственности.