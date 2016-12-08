У Спаса-на-Крови в Петербурге инспекторы комитета по природопользованию изъяли ушастую сову и енота-полоскуна. Кроме того, сотрудники полиции забрали у фотографов, задержанных за незаконную коммерческую деятельность на Дворцовой площади, и передали специалистам комитета ещё двух енотов.

"Коммерсанты" предлагали петербуржцам и гостям города сфотографироваться с измученными животными.

По словам начальника отдела экологического надзора объектов животного мира Николая Ахматовича, все животные находятся в очень плохом состоянии. Никаких документов на енотов и сову у фотографов не было.

У совы нет хвоста, подрезаны крылья. У енотов нехарактерная для сезона линька. Это следствие неправильного кормления и содержания животных, отметили в комитете.

Три енота и ушастая сова были отправлены в ветеринарную клинику на обследование. Если врачи смогут восстановить состояние здоровья совы, её выпустят в природу. Еноты-полоскуны будут отправлены в зоопарки страны.