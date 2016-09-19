В Центральном районе Петербурга днём 19 сентября тушили пожар в трёхкомнатной квартире.

- В доме в Озерном переулке горит квартира, все службы на месте, часть Озерного от улицы Восстания перекрыта, - сообщили очевидцы в соцсети в 13.30 в понедельник.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу. Также уточнили, что сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 13.10.

- В трехкомнатной отдельной квартире комнате площадью 7 кв.метров обгорела обстановка на площади 5 кв.метров, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар был ликвидирован в 13:37.

Пожар в центре Петербурга ликвидировали 2 единицы техники МЧС и 9 человек личного состава.