ДТП с участием скорой помощи, которая везла больного, произошло минувшей ночью прямо в центре Петербурга. Как сообщают очевидцы в Сети, всего в аварии участвовало четыре авто.

Около трех часов ночи около метро Восстания на пересечении Лиговского и Невского проспектов произошло столкновение. Как уверяют очевидцы, скорее всего, ДТП произошло при совершении маневров на большой скорости.

Автомобиль скорой помощи пострадал значительно - повреждения в районе двери и вся правая сторона корпуса.

- Пострадала скорая помощь с больным. Chevy Cruze на встречке в тотал, Lada Granta разбит бок, KIA Rio - разбит бок справа. У Chevy, KIA и Ford стрельнули подушки. Приехали реанимации и несколько машин ДПС, - сообщили в соцсети в первые минуты аварии.

Как позже стало известно СМИ, автомобиль скорой стал причиной серьезного ДТП. Скорая проехала со световым сигналом, но без сирен перекресток проспектов и затем протаранила иномарку Kia, после чего въехала в машины Ford и Chevrolet, которые стояли на светофоре.

По счастливому случаю, никто не пострадал. Врачи выбрались из смятого автомобиля, предложили помощь участникам ДТП. Однако она им не понадобилась. В карете самой скорой находилась женщина 82 лет. По предварительным данным, она тоже не пострадала, её забрал подоспевший второй экипаж медиков.