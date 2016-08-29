В центре столицы 29 августа активисты организации "Главплакат" вывесили баннер, посвященный высказываниям предпринимателя Евгения Чичваркина в его недавнем интервью. На плакате, который разместили на Московском Доме Книги, приводятся мысли бизнесмена о россиянах, России и о правительстве.

-Он выступает с политическими высказываниями в пользу Евромайдана на Украине и считает присоединение Крыма аннексией. Он говорит о свержении власти в России и говорит о реформах, благодаря которым могут стать не только тысячи, но и миллионы пострадавших. Однако так ли это заботит человека, который явно не связывает своего будущего с Россией и так отзывается о своих некогда согражданах, - заявили Metro в организации.

На баннере, в частности, приводятся слова Чичваркина о том, что в России стоит ввести образовательный ценз для получения паспорта гражданина страны и о том, что социальная программа правительства полностью провалилась (в грубой форме).

Напомним, что ранее Евгений Чичваркин дал интервью радиостанции "Радио Свобода". В нём он рассказал о том, какой видит сейчас власть в России и на Украине, а также то, какое будущее, по его мнению, ждёт Россию в ближайшие десятилетия.