Украинские власти отреагировали на инцидент с сожжением флага Украины в центре Москвы. Об этом в четверг сообщает пресс-служба МИД страны.

– Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест российской стороне, отметив на требованиях неотложного расследования преступления и призвав к публичности судебного приговора всем причастным к его совершению, – говорится в сообщении ведомства.

Российская сторона пока никак не ответила.

Напомним, что инцидент произошёл 22 ноября на улице Арбат в центре Москвы. Там группа неизвестных аэрозольной краской написала на фасаде Украинского культурного центра: "Харьков русский город". После этого хулиганы подожгли флаг Украины и скрылись с места преступления прежде, чем прибыли полицейские.

Как сообщает РИА Новости, причиной подобной акции мог стать судебный иск, который подала администрация Львовской области. При помощи судебного решения власти надеются принудительно выселить "Общество друзей русской и украинской культуры имени Пушкина" из арендуемого ими здания.