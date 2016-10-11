В городе появилось сразу 12 особых приподнятых пешеходных переходов.

Работы велись в рамках программы "Моя улица" на выездах из переулков на Тверскую, а также на Малой Дмитровке и Кудринской площади. Отличие таких переходов в том, что они обустраиваются на одном уровне с тротуарами.

Ходить по Москве станет безопаснее, ведь машинам придется притормозить, чтобы заехать на новый пешеходный переход. И москвичи уже успели опробовать новые пешеходные зоны.

"Они не раскрашены полосками, как раньше. Но тоже заметны, – заверила Metro менеджер Диана, чей офис расположился в одном из переулков Тверской. – Переходы полностью гранитные. Без черно-белых полосок. Но, где переходить дорогу, понятно, ведь новые переходы сделали на месте старых. Они в уже привычных местах".

"Да. Новые переходы не имеют полос. Они обозначены дорожными знаками", – уточнили Metro в Департаменте капремонта Москвы.

В первую очередь новшество облегчит жизнь людям с колясками и на колясках. "А также всем остальным людям будет удобнее, ведь пешеход все время идет по открытому сплошному пространству", – говорят специалисты департамента.

Где еще в городе появятся подобные пешеходные переходы, пока неизвестно. "Ведь пока проекты "Моя улица" только формируют свои планы", – заключили в Департаменте капремонта столицы.



Справка

Новые приподнятые пешеходные переходы заработали: