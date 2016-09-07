В центре Москвы двое неизвестных проникли в магазин и похитили из него меховые изделия общей стоимостью 13 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД города, транспортом для воров при этом служил дорогой автомобиль марки Porsche.

"В период с часа ночи до 1.25 на улице Земляной вал двое неизвестных, отжав входную дверь, проникли в помещение магазина, откуда похитили 50 шуб из различного меха. После совершения кражи скрылись на автомашине Porsche. Ущерб – около 13 миллионов рублей", — сообщили в полиции.

Следственным подразделением районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ведётся розыск злоумышленников.