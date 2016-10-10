В центре столицы задержан мужчина, который ударил остановившего его инспектора ГИБДД в лицо и сломал его жезл, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как пояснил источник АГН "Москва", на улице Большая Никитская сотрудник полиции остановил 26-летнего жителя столицы, который переходил через Садовое кольцо в нарушение правил дорожного движения, создавая угрозу и помеху для водителей.

"Автоинспектор попросил мужчину предъявить документы, но нарушитель в нецензурной форме сказал, чтобы от него отстали. Затем он выхватил из рук инспектора жезл и сломал его, а в следующий миг ударил полицейского кулаком в лицо", – сказал также источник.

Нарушителя задержали. Источник заметил, что при доставлении в отделение мужчина вёл себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес сотрудников МВД, оказывал неповиновение законным требованиям полицейских.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.