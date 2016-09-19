Неизвестный грабитель совершил убийство 20-летней девушки в сквере в центре Москвы, при этом забрав у неё сумочку и ценные вещи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, тело 20-летней девушки было обнаружено на улице Хамовнический вал.

"Смерть потерпевшей наступила от колото-резаного ранения шеи. При убитой не обнаружено никаких ценных вещей и сумочки", – сообщил источник.

По его данным, погибшей оказалась жительница Москвы, проживавшая в одном из домов на Дмитровском шоссе. Предположительно, потерпевшая стала жертвой уличного грабителя.

В пресс-службе полиции факт обнаружения тела девушки 1996 года рождения подтвердили, не уточнив других подробностей.