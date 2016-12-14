Сотрудники полиции обнаружили автомобиль Mercedes, водитель которого насмерть сбил пешехода на тротуаре в центре столицы.

Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Полиция обнаружила автомобиль марки Mercedes, который сбил пешехода. Сейчас предпринимаются меры для поиска и установления владельца транспортного средства, а так же личности того, кто был за рулем данного автомобиля в момент наезда на пешехода", – сказал источник.

Ранее сообщалось, что в районе д. 57 по ул. Бауманская водитель Mercedes насмерть сбил пешехода и скрылся.