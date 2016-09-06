В Москве на Москворецкой набережной возле д. 7 случайные прохожие случайно заметили небольшую кучу бумаги прямо на тротуаре. Присмотревшись внимательнее к мусору, оказалось, что на улице лежала целая стопка уголовных дел. О выброшенных документах люди рассказали полициейским, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.

"Днем 6 сентября на Москворецкой набережной возле д. 7 очевидцы заметили стопки бумаг с уголовными делами и их копиями. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, идет сбор материалов", - заявил агентству собеседник.

По словам источника, пока точно неизвестно, какие и сколько именно дел оказалось на тротуаре. Также пока остаётся неизвестным, как они там оказались.