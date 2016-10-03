В центре Москвы произошло необычное ДТП. Там в реку Яузу упал автомобиль марки Daewoo Nexia. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

Отмечается, что инцидент произошёл около 5:00 на Рубцовской набережной.

– Сегодня утром возле дома №3 на Рубцовской набережной автомобиль марки Daewoo пробил бетонное ограждение парапета и упал в реку Яузу, – рассказали в ведомстве.

По словам очевидцев произошедшего, в машине находились двое мужчин, прохожие помогли им выбраться из воды. В результате ДТП никто не пострадал. В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Почему автомобиль упал в реку, пока не сообщается. Однако, как сообщает Life со слов очевидцев, молодые люди устраивали гонки по пустынным дорогам – это и могло стать причиной падения.