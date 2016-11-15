В Царском Селе сотрудники паркового отдела музея-заповедника установили 60 кормушек для зимней подкормки птиц в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках, рассказали в пресс-службе ГМЗ "Царское Село".

Традиция подкормки птиц и установки зимой кормушек в Царском Селе зародилась в начале ХХ века.

– В 1900-е годы в царскосельских парках наблюдалась массовая гибель старых деревьев. В 1912-м по приказу императора Николая II для расследования ее причин была создана комиссия, в состав которой вошли специалисты Императорского ботанического сада. Одна из главных рекомендаций ученой комиссии заключалась в следующем: птиц надо кормить, чтобы они, выбрав парк своим постоянным домом, охраняли насаждения, уничтожая вредных насекомых, – говорит хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова.

Традицию сотрудники музея-заповедника поддерживают и сейчас. В парках Царского Села зимуют около 25 видов птиц. Ежегодно для "птичьих столовых" закупается более 400 килограммов семечек подсолнечника.

Кормушки сотрудники паркового отдела устанавливают в местах наибольшего скопления птиц.

В Екатерининском парке, напротив главного входа, посетители могут полюбоваться двухэтажной исторической кормушкой с 12 входами и декоративным крылечком. Она создана по образу "кафе для птиц" конца XVIII – начала XIX века, которые украшали сады Великобритании, Франции и России.

Сотрудники музея просят посетителей не прикреплять самодельные конструкции к ветвям и стволам деревьев. Можно подвешивать к веткам ломтики сала для синиц. В установленные кормушки можно класть нежареные семена подсолнечника, арбуза или дыни, пшено, синицы очень любят несоленое сало. Это будет хорошим дополнением к подкормке, которую проводит музей.