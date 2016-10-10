В Бурятии ожила мумия. Об этом в понедельник на своей странице в Facebook сообщил глава Буддийской традиционной Сангхи России хамбо-лама Дамба Аюшеев.

По его словам, в Иволгинском дацане во дворце, где находится тело хамбо-ламы Итигэлова, последний начал передвигаться по своей резиденции. В качестве доказательства Аюшеев прилагает скриншот с видео, снятого камерой наблюдения.

– Сенсация, Хамба Лама Этигэлов у себя во Дворце перемешается. Этот момент проявилось на кадре видео наблюдения в 20.05.51 вечера 9 октября 2016 года и это впервые за всё время наблюдения, – написал он на своей странице в социальной сети. (Орфография и пунктуация автора – прим.ред.).

На скриншоте действительно виден некий силуэт. Однако, кого именно запечатлела камера, сказать сложно.

Одни вместо мумии увидели охранника в камуфляже с пакетами из магазина.

– Не желаю оскорбить ничьих религиозных чувств, но кроме охранника с пакетами там никого не видно... – написал Рустам Ерастов.

Другие посчитали это плохим знаком.

– Дело не в Хамбо Ламе, и не в охраннике. Это знак о возможной войне... Раз там никто не ходит и впервые камера зафиксировала - значит как толкование при прорицании; знак. Я так вижу. Надеюсь, всё будет мирно, друзья мои, – написал Ильяс Мукашов.

Напомним, что Пандито Хамбо-лама XII Даша-Доржо Итигэлов – бурятский религиозный деятель, один из выдающихся буддийских подвижников, глава буддистов Восточной Сибири в 1911 – 1917 годах.

По преданию, 15 июня 1927 года Пандито Хамбо-лама XII Даша-Доржо Итигэлов сел в позу лотоса и собрал учеников. Он попросил их прочитать молитву-благопожелание для умершего, после этого он ушёл в нирвану.

Для буддистов эта мумия является святыней.



