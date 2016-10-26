Сегодня ночью жители Бурятии сообщили в МЧС о падении метеорита. Более того, им даже удалось снять на видео происходящее.

На записи видно, как светящийся объект входит в атмосферу, несколько раз взрывается и падает где-то в районе озера Байкал.

Вспышки от взрывов были такой силы, что на несколько секунд осветили всё вокруг.

– Был это метеорит или нет, мы не можем сказать. Люди позвонили и сказали, что видели какую-то вспышку света. У нас было организованно взаимодействие с Единой дежурной диспетчерской службой районов, рабочие группы выехали и осмотрели территорию, но ничего не нашли, – рассказали Metro в пресс-службе управления МЧС России по Республике Бурятия.



