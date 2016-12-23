В Брянске мужчина, чем-то провинившись перед дамой сердца, решил искупить свою вину крайне необычным способом. На рекламном щите, установленном возле дороги, он разместил признание в любви. И сделал это творчески, попросив своих знакомых держать табличку со словами или буквами – в результате получилось трогательное послание.

Билборд заметил житель Брянска Владимир Панков, который сообщил Metro, что плакат можно увидеть на Московском проспекте Фокинского района (возле дома 53).

"Инна, прости меня за всё, – говорится в любовном послании. – Мне безумно тебя не хватает. Ты знаешь, как ты мне дорога и каждый из людей, держащих эти таблички, знает это. Завтра будет новый день и я не хочу, чтобы в нём не было тебя. Каждая минута, проведённая с тобой, была и будет незабываема. Давай начнём всё сначала! Я тебя люблю!"

Табличку с признанием в любви держит сам автор сообщения – мужчина средних лет. Лицо у него грустное, но видно, как в глазах сквозит надежда на прощение. Возможно, Инна оценит его поступок по-достоинству и пара возобновит отношения.

В соцсетях плакат активно обсуждают, многие поддерживают находчивого жителя Брянска, другие осуждают.

"Видел я один подобный баннер, – рассказывает Луговой на страничке во "ВКонтакте". – Та история в итоге закончилась расставанием". "И зачем всем знать их проблемы в отношениях? – задаётся вопросом Григорий Волков. – Это личное!" "Это, конечно, очень мими-мило, но колхозно, к сожалению!" – считает Ольга Белалами. "Парень молодец! – восхищается Олечка Брянская. – Народ, прекращайте завидовать".

Один из пользователей, который знает автора плаката, отметил, что Инна – супруга мужчины с билборда, "а не дочь", поскольку некоторые в обсуждении истории выразили явное удивление разнице в возрасте бывшей пары.