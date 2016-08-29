В британском городе Линкольн состоялся фестиваль стимпанка под названием "The Asylum". Более двух тысяч человек приехали показать свои оригинальные наряды и принять участие в стилизованных под Викторианскую эпоху мероприятиях. Всё событие проводилось территории замка, окруженного очень атмосферными историческими зданиями, сообщает BBC.

Помимо традиционных конкурсов костюмов и боёв с помощью самодельного оружия, участники мероприятия также могли покататься на сделанных специально для фестиваля картингах. Нельзя также не упомянуть и про традиционные распродажи стимпанковской атрибутики, которой здесь было огромное количество.

Стимпанк представляет собой направление научной фантастики, моделирующее цивилизацию, в совершенстве освоившую механику и технологии паровых машин. Фундаментом для данной моды служит широкий спектр произведений, начиная от Уэллса и заканчивая современными комиксами и видеоиграми. Иногда подобного рода фестивали проходят в стилистике той или иной эпохи, в частности, Викторианской.