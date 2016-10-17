На сайте BBC в понедельник появилась колонка, в которой журналист Джонатан Маркус рассуждает о вероятности начала Холодной войны между Россией и США.

Редакция американского издания New York Post пошла дальше и вынесла на первую полосу портреты президентов Владимира Путина и Барака Обамы и написала: «Холодная война 2.0». Ниже приводится цитата вице-президента США Джо Байдена: «Мы собираемся тайно атаковать Россию!» В статье, которую анонсировали на обложке, говорится о готовящихся в США кибератаках против России.

А в Twitter посольства России в Великобритании недавно появилось сообщение: «Мы удивлены, что многие британцы пишут нам письма с просьбой не начинать Третью мировую войну. Дорогие британские СМИ, пожалуйста, прекратите военный психоз, серьёзно!»

– Ситуация на политической арене похожа и на ту, что была перед Холодной войной, и на ту, что была перед Мировыми войнами, – говорит Metro историк и военный эксперт Борис Юлин. – Идёт гонка вооружений, растут военные бюджеты. Усиливается конфронтация, разрастается зона локальных конфликтов. Имеются неразрешимые противоречия в мире. Например, сохранение гегемонии США, которая поддерживается исключительно военной силой и контролем за мировой финансовой системой. Как США без войны будут контролировать экономический рост Китая без войны – тоже не понятно. Вероятность войны сейчас выше, чем это было 20-40 лет назад. Даже в период Холодной войны, за исключением периода Карибского кризиса, вероятность войны была меньше, чем сейчас. Чем больше будет нагнетаться военная истерия, тем больше шансов, что у кого-то из политиков – просто потому что он тоже человек и на него действует пропаганда – могут не выдержать нервы.

Глава американского Независимого института мира и свободы Иван Иланд в свою очередь уверен, что сейчас войны не будет.

– Противостояние США и России по Сирии не достигло той напряжённости, которая была между двумя странами во времена Холодной войны, – говорит он Metro. – Да, они действуют нерационально, но им стоит зарыть топор войны и обратить внимание на стремительно развивающийся Китай.