Власти Бразилии идентифицировали обгоревший труп, найденный в Рио-де-Жанейро в районе Нова Игуасу. Им оказался посол Греции в Ливии Кириакос Амиридис. Об этом в субботу сообщает сайт министерства иностранных дел Греции.

В ведомстве выразили глубокую скорбь в связи с трагической кончиной посла, который на протяжении своей дипломатической карьеры «добросовестно и ответственно служил Греции».

Официальной информации о том, стала ли смерть посла несчастным случаем или убийством, нет. Однако, как сообщают местные СМИ, расправу над Амиридисом организовала его жена Франсуаза де Соуз Оливейра. Ей помогали любовник и брат: первый зарезал дипломата, а второй помог скрыть следы преступления, за что получил 25 тысяч долларов.

Напомним, что 59-летний Кириакос Амиридис приехал с женой в Рио-де-Жанейро в отпуск. В начале недели его супруга обратилась в полицию и рассказала, что посол вышел из дома и пропал.

Позже была обнаружена сгоревшая машина дипломата с трупом внутри. Сегодня тело было идентифицировано.

Амиридис был послом Греции в Ливии. Он помог в эвакуации греческого посольства и греков, а также тысяч граждан третьих стран из Ливии летом 2014 года.