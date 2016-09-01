В Бразилии официально объявили импичмент президенту Дилме Руссеф, таким образом её место занял вице-президент Мишел Темер, который будет возглавлять страну до конца 2018 года. За остранение Руссеф проголосовали 61 сенатор, 20 выступили против.

Реакция на данное событие последовала незамедлительно: Боливия, Эквадор и Венесуэлой отозвали своих послов из Бразилии, а улицы городов страны заполонили сторонники отстранённого президента, её противники и полицейские. Выступающие против импичмента стали жечь шины и устраивать акты вандализма, разбивая витрины магазинов. Аналогичные действия предприняли и жаждущие отставки.

Напомним, что Дилму Русcеф обвиняли в манипуляциях с федеральным бюджетом, чтобы скрыть финансовые проблемы в стране. Экономический кризис ещё больше усугубился в связи с тратами на проведение Олимпиады в Рио, что привело к массовым акциям протеста в 2015–2016 годах.