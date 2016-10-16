На Валдира Перейра де Роша, которого власти подозревали в подготовке террористических атак на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро этим летом, напали заключенные бразильской тюрьмы. Об инциденте сообщила газета Globo со ссылкой на государственный департамент юстиции.

В тюрьму города Варзеа-Гранди Роша перевели за день до нападения. После избиения мужчина был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него смерть мозга. По сведениям издания, бразилец еще не отключен от аппаратов искусственного жизнеобеспечения.



Напомним, Роша был задержан в июле в числе десяти подозреваемых в подготовке терактов на Олимпиаде в Бразилии в результате масштабной спецоперации, получившей название "Хэштег". Тем не менее, погибший еще не был осужден, так как расследование дела не завершено.