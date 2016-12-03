Молодой принц изгнан. Он тронул запретный плод, он возжелал свою собственную мать и король покарал его. Молодой принц идёт под дождём прочь от своей семьи, от своих братьев и сестёр. Его морда в крови. Его неоформившаяся, по-подростковому нелепая грива слиплась от капель воды. Он смотрит прямо в камеру и в замазанных кровью глазах читается только одно: «Я отомщу». Он уходит вдаль, в место, где обитают изгнанные из своих прайдов львы, чтобы стать одним из тех разбойников, которые населяют поделённую между кланами саванну.

Это не приквел «Короля льва» для взрослых. Это документальный фильм о жизни в национальном парке Чоби в Ботсване и сюжеты для этого фильма придумывает сама природа. Создатели называют его «Игрой престолов» дикого мира и они не далеки от истины.

Шести серийный документальный фильм «Дикое королевство», больше похожий на блокбастер, основанный на реальных событиях, чем на обычную программу о животных, снимали больше 16 месяцев. Съёмочная группа совсем небольшая – чуть больше 10 человек. Каждый день с рассвета и до поздней ночи они колесили по саванне, наблюдая за главными героями своего фильма, а по ночам караулили, припарковавшись под раскидистым деревом рядом с дикими зверьми, чтобы не пропустить чего-то важного, что может произойти под покровом темноты.

– Перед «Диким королевством» мы сняли три фильма в этой местности и хорошо знали этих зврей. Их жизнь развивалась на наших глазах. Нам захотелось рассказать их историю так, чтобы это завораживало зрителей также, как нас. Здесь мы говорим не об истории какой-то одной семьи, одного животного, а о множестве, о том, как они уживаются друг с другом, – рассказал Metro один из создателей «Дикого королевства» продюсер Natural History Film Unit Botswana Брэд Бестелинк. – Гиены не менее важны, чем леопарды, леопарды не менее важны, чем львы. У них у всех есть своя территория, свои амбиции, своя семья, которую они будут защищать. И тут мы подумали про "Игру престолов".

– Мы на самом деле мы много шутили про этот сериал и нашу работу до этого, во время съёмок, настолько всё было похоже по духу – добавил его коллега Ричард Юрен.

Раздавать «роли» человеческих средневековых персонажей из вселенной Джорджа картина хвостатым героям «Дикого королевства» не стали, остановились на самом духе средневековой эпопеи, где каждый готов пойти до конца ради благополучия своей семьи. И по уровню брутальности сюжеты этой документации иногда переплёвывают историю, написанную Джорджем Мартином.

Главное место действие сериала – заповедник Савути, часть национального парка Чоби – условно разделёно на пять звериных королевств. Болотами правит прайд, во главе которого стоит суровая львица Мацуми и величественный Сакакома, отец и мать того самого изгнанного молодого принца. На Севере им противостоит прайд, где верховодят львицы. На покинутой песчаной полосе обосновались гиены. Нашлось место и стае диких собак. А на Леопардовой скале живёт Саба – одинокая самка леопарда, которая готова убить любого, кто будет угрожать её двум котятам. Пять звериных царств день за днём охраняют свои земли и бьются за расширение влияния. В борьбе за жизнь и благополучие следующих поколений в ход идёт всё - вплоть до показательного детоубийства, как и в человеческом средневековье.

Создатели сериала решили показать мир африканской природы без купюр, со всей его жестокостью, и не утаили ничего. И сцены охоты, показанные в подробностях, далеко не самое страшное. Убивают в «Диком королевстве» не только ради того, чтобы есть. Слабые могут быть растерзаны ради забавы или стать разменной картой в делёжке территории. Стоит лишь ослабить хватку, отвлечься, как молодые львы могут будут растерзанными стаей гиен, а котята леопарда станут завтраком для бескомпромиссной львицы.

Как и в "Игре престолов" здесь всегда остаётся интрига – кто умрёт следующим. Но в отличии от игрового сериала, здесь эта интрига остаётся и для самих создателей фильма.

– Мы любим всех наших героев. Но в любой момент они могут погибнуть а мы даже не знаем, когда и как это произойдёт, – сказал Ричард. – Никаких спойлеров.

– Каждый из этих животных может очаровать и запасть в душу, – добавил Брэд. – Хотя в принципе есть один, который идёт по пути Джоффри Баратеона (герой "Игры престолов", которого все ненавидели, – Прим. ред.) и, возможно, его будут ненавидеть. Это старший сын Мацуми. Он должен покинуть прайд или вступить в схватку со своим отцом Сакакомой и убить его.

Но чём более кровавыми оказываются схватки, тем ярче кажутся моменты искренней любви и преданности. В определённый момент когда «мир» превалирует над "войной" даже начинает казаться, что не так уж и страшны львы и леопарды. Особенно, когда вместе со съёмочной группой подъезжаешь к ним совсем близко.

– Знаешь, что я тебе скажу про это место, – Брэд перешёл на серьёзный тон. – Здесь очень легко обмануться. Всё кажется милым и вдруг – в один момент – всё меняется и тебя могут разорвать на куски. Это брутальный мир и это видно в фильме. От совершенно невинной и счастливой картины – раз! – и какое-то существо уничтожили, стёрли с лица земли.

– Очень важно относится к этому миру с уважением, – сказал Ричард. – Если ты так не делаешь…

– … ты умираешь, – подытожил Брэд.

Но, к счастью, для съёмочной группы, которая неусыпно наблюдала за развитием сюжета, всё прошло без происшествий.

– Мы стараемся быть очень-очень осторожными. Это не потому что мы боимся умереть. Но если что-то произойдёт, если, допустим, на одного из наших людей нападёт лев, то руководство парка будет чувствовать себя обязанным застрелить этого льва, – объяснил Брэд. – Поэтому нужно проявлять уважение к зверям и не переходить черту. Из инцидентов у нас был только один, но он больше смешной. У меня украли сумку. Я снимал львов и как-то рано утром один из молодых стащил рюкзак из кузова машины. В нём была только моя одежда, но на мне самом её в тот момент не было – я спал. Я вскочил, прыгнул за руль и гонялся по болоту за этим львом абсолютно голым. В итоге лев просто пожевал эту одежду, поиграл с ней, а потом она надоела ему и я наконец забрал её.

Снимать фильм о дикой природе решили как настоящее игровое кино – с драматичными крупными планами, захватывающими погонями. Каждый день пять съёмочных групп с раннего утра начинали наблюдение за своими четвероногими героями. В одиночестве от предрассветных сумерек до ранней ночи они неотступно следовали за теми, кто стал главными героями шоу. Но самая главная работа ждала впереди. Из десятков тысяч часов видеозаписи звериного реалити-шоу нужно было сформировать 6 серий, написать проникновенный сценарий, который одновременно и дал бы форму блокбастеру и не погрешил против истины, рассказал реальную историю произошедшего в Савути.

В качестве рассказчика, который поведал бы историю Савути зрителям, пригласили исполнителя роли Тайвина Ланнистера в «Игре престолов», Чарльза Дэнса.

– Это большая удача, что нам удалось заинтересовать человека такого калибра, – признался Брэд. – Чарльз посмотрел отснятый материал, посмотрел сценарий, понял, что мы хотим сказать, а его голос имеет такую силу и глубину, которая способна донести эту идею до зрителя.

Сам Чарльз прибыл на место съёмок только, когда уже начали снимать второй сезон. Выйдет он на экраны или нет, пока неясно, однако животный мир не будет ждать, пока напишут новый сценарий. Короли могут смениться в одночасье, а пул главный героев попросить стать пищей для стервятников. И это не игра. Природа Африки не будет делать скидку на то, что фанаты в цивилизованной Европе расстроятся.

Репортаж с места съёмок "Дикого королевства" читайте в ближайших номерах Metro.

Читайте о том,как Чарльз Дэнс отметил своё 70-летие со съёмочной группой в Ботсване.