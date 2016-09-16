25 сентября в очередной раз в Ботаническом саду пройдёт "НеобыЧАЙный фестиваль". Посетителям предложат продегустировать чайные напитки со всего света и даже покажут живой чайный куст. Для воссоздания атмосферы той или иной страны, организаторы обещают украсить каждую площадку чем-то особенным, отмечают сотрудники Сада.

Так, например, на той площадке, где будет представлен Китай, посетители увидят китайскую живописью гохуа и чайную церемонию. На "английской" площадке детей ждёт детективный квест с участием сотрудников Сада в образе известных английских сыщиков. Россию представит уникальный театр Петрушки "Папьемашенники", русский самовар и иван-чай.

Также организаторы приготовили творческие тематические мастер-классы: декупаж, ковка чайных ложек и рисование.

Как бонус в этот день для гостей Сада приготовили посещение выставки "Многоликая бегония", на которой представят более сотни видов этого знакомого, и вместе с тем совершенно необычного растения. Также на фестивальных площадках организуют ярмарку, на которой можно будет приобрести разные чайные штучки: от кованных подстаканников ручной работы до набора специй для масалы.