В Александровской больнице на проспекте Солидарности полицейские искали “заминированную” пациентку, сообщает “Фонтанка”.

Ночью 5 ноября в службу спасения поступил звонок. Звонившая женщина заявила, что находится на 4-ом этаже Александровской больницы. Она рассказала, что привязана к креслу, под которым заложена бомба.

Полицейские провели проверку в больнице, но ничего не обнаружили.

По предварительным данным, пишет издание, женщина, сообщившая о бомбе, уже звонила в полицию и заявляла о минировании жилого дома на проспекте Наставников 31 октября. Как и в этот раз, вызов оказался ложным.