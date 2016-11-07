В бизнес-центре на Кожевенной, 34 6 ноября нашли труп 37-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Погиб мужчина от потери крови. На его теле была колото-резаная рана, а рядом с трупом валялся канцелярский нож. По всей вероятности, это и было орудием преступления.

Охранник бизнес-центра на Кожевенной, 34 обнаружил тело и вызвал полицию. Погибшего мужчину опознал директор коммерческой фирмы, арендующей помещения в этом бизнес-центре.

Мужчина приехал из Костромы, был безработным. Ранее его уже судили в Москве - по статье "незаконный оборот наркотических средств".

Следственными органами Петербурга возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Еще один труп был найден 6 ноября, но уже на квартире. Погибшим оказался мужчина с полиэтиленовым пакетом, обвязанным вокруг шеи, тело которого нашли в квартире на Обводном канале, 123. Мертвое тело обнаружили соседи и позвонили в правоохранительные органы около семи часов вечера 6 ноября.

По предварительным данным, это был 27-летний мужчина, официально нигде не работавший. Сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки пальцев и сфотографировали место происшествия.