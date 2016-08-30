В Бишкеке неизвестный террорист-смертник протаранил ворота посольства КНР, после чего его машина взорвалась, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление вице-премьера республики Жениша Разакова. В результате атаки злоумышленник погиб, а три сотрудника дипломатического представительства получили ранения разной степени тяжести. По имеющейся информации, все пострадавшие являются гражданами Киргизии

"Террорист-смертник управлял автомашиной "Мицубиси Делика". Все трое пострадавших являются гражданами Киргизии", - сказал Разаков во время общения с журналистами.

Сейчас правоохранительные органы страны контролируют район происшествия и пытаются установить личность нападавшего. Силовые структуры также стараются выяснить, действовал ли преступник один или в группе и какие мотивы побудили его совершить нападение.

Напомним, что утром 30 августа в СМИ появилась информация о взрыве на территории посольства Китая в Киргизии. Изначально журналисты сообщали о двух пострадавших, но после их количество увеличилось до трёх.